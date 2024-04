7 Timo Hildebrand bei der Essensausgabe in der Kantine – mal was anderes als Bälle halten. Foto: Mercedes-Benz/KD BUSCH

Eine Aktion für die Gesundheit und den Klimaschutz: Bei Mercedes-Benz in Untertürkheim serviert Timo Hildebrand vegane Maultaschen mit Kartoffelsalat nach einem Rezept aus seinem Restaurant Vhy.











Beim Mittagessen legen die Mitarbeiter von Mercedes-Benz offensichtlich wert auf den Klimaschutz: Die Lieblingsspeise in den Kantinen des Autobauers ist zwar Hähnchengyros, aber auf Platz zwei folgen schon die Kässpätzle und mit Fusilli mit Sonnenblumenhack ist auch ein veganes Gericht in der Top Ten. Laut Moritz Mack wird mittlerweile ein Drittel der Essen, die in den Kantinen über die Theke gehen, aus rein pflanzlichen Zutaten gekocht. Innerhalb von fünf Jahren habe sich der Anteil von 20 auf mehr als 30 Prozent erhöht, berichtet der Geschäftsführer der Mercedes-Benz Gastronomie Gesellschaft. Eigentlich bräuchte es also gar keine Werbung mehr für die vegane Ernährung bei Daimler, trotzdem hat das Unternehmen eine neue Aktion gestartet: Eine Woche lang wurden in den Werken Untertürkheim, Vaihingen und Sindelfingen Rezepte aus dem Stuttgarter Restaurant Vhy gekocht.