Timo Eder fährt nach Paris: Prüfung, Zeugnis, Abiball – und dann auf die olympische Bühne

1 Timo Eder hat sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/IMAGO/Udo Herrmann

Etwas überraschend hat sich Timo Eder für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert – was eine besondere Leistung ist. Denn der 19-Jährige ist auch noch als Abiturient gefordert.











Jetzt, so ganz am Ende, nervt es dann doch ein bisschen – das Lernen auf das Abitur. Zwei mündliche Prüfungen stehen für Timo Eder am Ende dieser Woche noch an, dann hat er die Hochschulreife in der Tasche. Aber eigentlich sausen schon jetzt ganz andere Gedanken durch seinen Kopf. Gedanken an Paris. An die Olympischen Spiele. An den sportlichen Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn als Turner. „Die Vorfreude“, sagt der 19-Jährige, „ist sehr groß.“ Und ein bisschen unerwartet kommt sie auch.