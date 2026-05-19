„Timmy“ aus der Ostsee: Dänemark will toten Buckelwal doch obduzieren

1 Der Kadaver des als „Timmy“ bekannten Buckelwals soll vor der Insel Anholt entfernt werden. Foto: Marcus Golejewski/dpa

Zwei Wochen nach seinem Transport wurde der als „Timmy“ bekannte Buckelwal tot vor der dänischen Insel Anholt entdeckt. Der Kadaver soll nun wissenschaftlich untersucht werden.











Link kopiert



Die dänischen Behörden wollen den Kadaver des als „Timmy“ bekannten Buckelwals vor der Insel Anholt entfernen und eine Obduktion ermöglichen. Das Tier liege an einem gut besuchten Strand im flachen Wasser und werde dort Badegäste und Einheimische voraussichtlich stark stören, hieß es von der dänischen Umweltbehörde zur Begründung. Deshalb solle der Wal geborgen werden. „Derzeit wird an einer Lösung gearbeitet, die es gleichzeitig ermöglicht, eine Obduktion durchzuführen und wertvolle wissenschaftliche Proben für Forschungszwecke zu sichern“, so Jane Hansen von der Umweltbehörde.