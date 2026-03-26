Timmendorfer Strand: Rettungsaktion für gestrandeten Wal unterbrochen

Fieberhaft kämpften Helfer vor Timmendorfer Strand um den festsitzenden Buckelwal – doch die Rettung musste erneut unterbrochen werden. Aber die Einsatzkräfte geben nicht auf.
Bis in die Dunkelheit und bei Scheinwerferlicht haben Einsatzkräfte an der Rettung des vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwals gearbeitet. Doch auch am Donnerstagabend musste der Einsatz erfolglos beendet werden. Am Freitagmorgen solle es weitergehen, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke.