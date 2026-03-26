Timmendorfer Strand: Rettungsaktion für gestrandeten Buckelwal erneut abgebrochen

Fieberhaft kämpften Helfer vor Timmendorfer Strand um den festsitzenden Buckelwal – doch die Rettung musste erneut unterbrochen werden. Aber die Einsatzkräfte geben nicht auf.
Noch bei Dunkelheit und im Scheinwerferlicht haben Einsatzkräfte an der Rettung des vor Timmendorfer Strand festsitzenden Buckelwals gearbeitet. Doch schließlich mussten sie auch am Donnerstagabend ihre Bemühungen erfolglos einstellen. Am frühen Freitagmorgen solle es weitergehen, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke.