Timmendorfer Strand: Befreiter Wal schwimmt vor mecklenburgischer Küste

1 Der frei gekommene Wal sei vor Warnkenhagen (Nordwestmecklenburg) in Küstennähe gesehen worden (Archivbild). Foto: Ulrich Perrey/dpa

Nach mehreren Tagen auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand schwimmt der Wal wieder in der Ostsee. Von der mecklenburgischen Küste ist er nicht weit weg.











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Der in der Nacht vor Timmendorfer Strand frei gekommene Buckelwal hat sich in der Ostsee in Richtung Mecklenburg bewegt. Er sei vor Warnkenhagen (Nordwestmecklenburg) in Küstennähe gesehen worden, sagte eine Sprecherin von Sea Shepherd. Mitglieder der Meeresschutzorganisation begleiten das Tier mit einem Schlauchboot. Insgesamt seien acht Boote in der Nähe des Wals.