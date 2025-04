Time100 Summit: Prinz Harry unterstützt Ehefrau Meghan in New York

Beim "Time100 Summit" in New York machte Herzogin Meghan eine überraschend persönliche Aussage über ihr Privatleben. Gemeinsam mit Prinz Harry, der sie zu dem Event begleitete, genießt sie ihren Familienalltag in Kalifornien. Auf der Bühne erklärte sie: "Ich bin so glücklich wie nie zuvor."

Herzogin Meghan (43) hat bei einem Auftritt in New York einen seltenen Einblick in ihr Privatleben gewährt. Die 43-Jährige nahm am 23. April am "Time100 Summit" teil und sprach dort mit "Time"-CEO Jessica Sibley über ihre aktuellen Projekte und ihr Familienglück.

"Ein 'Geständnis', das ich heute mit Ihnen teilen kann, ist, dass ich so glücklich bin wie nie zuvor", teilte die Herzogin laut "People" auf der Bühne mit. "Einen Ehemann und Partner zu haben, der so unterstützend ist, und Kinder, die gesund und glücklich sind - ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich an diesem Punkt so glücklich und dankbar fühlen würde, und das tue ich wirklich."

Gespräch über Sohn Archie, ihre Netflix-Serie und ihre Marke

Im Gespräch plauderte Meghan auch über einen besonderen Moment im Leben ihres fünfjährigen Sohnes. "Archie wird diese Woche seinen ersten Zahn verlieren, und ich hoffe, rechtzeitig nach Hause zu kommen!", verriet die zweifache Mutter. Zusammen mit Tochter Lilibet (3) und Ehemann Prinz Harry (40) lebt sie in Montecito, Kalifornien.

Auf die Frage, warum sie ihre aktuelle Netflix-Serie "With Love, Meghan" nicht in ihrem eigenen Zuhause gedreht habe, antwortete die Herzogin pragmatisch: "Bei dieser Show sind 80 Leute im Team. Die Leute fragten: 'Warum hast du die Show nicht in deinem Haus gedreht?' Ich sagte: 'Meine Kinder kommen nach Hause für ihren Mittagsschlaf.' 80 Menschen in der Küche sind nicht wirklich die Kindheitserinnerung, die ich ihnen gerne bescheren möchte."

Neben der Netflix-Serie, die eine zweite Staffel erhält, und ihrem Podcast "Confessions Of A Female Founder" hat Meghan kürzlich ihre Lifestyle-Marke "As ever" mit einer ersten Kollektion von acht Produkten gelauncht, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. "Nach einem Jahr Arbeit, Entwicklung und Produktion hatten wir das Gefühl, dass es einigen Rummel darum geben würde, aber 45 Minuten war nichts, womit ich gerechnet hätte", kommentierte sie den Erfolg beim "Time100 Summit". In einem Instagram-Beitrag gab sie nach dem Ausverkauf ihrer Produkte bekannt: "Unsere Regale mögen leer sein, aber mein Herz ist voll! Wir waren in weniger als einer Stunde ausverkauft und ich kann euch nicht genug danken, fürs Feiern, Kaufen, Teilen und Glauben. Das ist erst der Anfang, 'As ever'. Los geht's!"

Ehemann Prinz Harry begleitete seine Ehefrau zu dem Event in New York. Er trug einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd. Meghan wählte einen beigefarbenen Leinen-Blazer und eine passende Hose mit weitem Bein, dazu ein weißes Hemd und spitze Pumps. Das Duo zeigte sich als feste Einheit: Auf Fotos ist das Paar Händchen haltend vor dem Veranstaltungsort Lincoln Center zu sehen.