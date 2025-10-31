Time100 Next Gala in New York: Teyana Taylor zieht in gewagtem Outfit alle Blicke auf sich

Teyana Taylor erschien zur "Time100 Next Gala" in New York in einem besonders gewagten Outfit. In einem transparenten Cut-out-Kleid überließ die Sängerin wenig der Fantasie.

Teyana Taylor (34) zog alle Blicke auf sich, als sie bei der "Time100 Next Gala" in einem sehr gewagten Outfit erschien. Die Sängerin und Schauspielerin, die auch als Model arbeitet, kombinierte einen schwarzen Blazer mit einem Hauch von Nichts. Ihr schwarz-transparentes Cut-out-Kleid verzichtete gänzlich auf den oberen Teil und überließ dadurch nur wenig der Fantasie.

Das Teil stammt laut "DailyMail" aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 von Tom Ford und besteht aus einem hauchdünnen Stoffstück, das von einem winzigen Neckholder über die Brust zu einem fließenden, transparenten Rock übergeht und einen schwarzen Tanga hervorscheinen lässt - der Oberkörper bleibt dabei völlig frei. Darüber trug die New Yorkerin einen offenen Blazer, der ihre Brust notdürftig verdeckte und den Blick auf ihr Sixpack freilegte.

Als aufstrebende globale Führungspersönlichkeit ausgezeichnet

Teyana Taylor wurde bei der Gala des "Time"-Magazins als eine aufstrebende globale Führungspersönlichkeit der hundert "einflussreichsten Nachwuchsstars der Welt" im Bereich Kunst und Entertainment ausgezeichnet. Das Magazin veröffentlicht jährlich eine Liste der hundert einflussreichsten Personen weltweit.

Oscargewinnerin Regina King (54) würdigte Taylor zur Aufnahme in die Liste und lobte ihre kreative Tiefe, ihr Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, Menschen mit ihrer Arbeit zu bewegen: "Teyana bewegt sich in der Welt als Künstlerin in jeder Hinsicht. Ob sie tanzt, Regie führt, singt, kreiert oder einfach nur spricht, von ihr strahlt eine Tiefe und Ehrlichkeit aus. Ihre Arbeit erreicht die Menschen, weil sie in der Wahrheit verwurzelt ist. Man spürt es, man erkennt sich darin wieder und man möchte sich mit ihr bewegen."