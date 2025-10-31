Time100 Next Gala in New York: Teyana Taylor zieht in gewagtem Outfit alle Blicke auf sich

Teyana Taylor erschien zur "Time100 Next Gala" in New York in einem besonders gewagten Outfit. In einem transparenten Cut-out-Kleid überließ die Sängerin wenig der Fantasie.
Teyana Taylor (34) zog alle Blicke auf sich, als sie bei der "Time100 Next Gala" in einem sehr gewagten Outfit erschien. Die Sängerin und Schauspielerin, die auch als Model arbeitet, kombinierte einen schwarzen Blazer mit einem Hauch von Nichts. Ihr schwarz-transparentes Cut-out-Kleid verzichtete gänzlich auf den oberen Teil und überließ dadurch nur wenig der Fantasie.