TIME100-Gala in New York: Caroline Kennedy feiert seltenen öffentlichen Auftritt

Hunderte Prominente, Aktivisten und Künstler sind am Donnerstagabend im Lincoln Center in New York City zusammengekommen. Sie feierten dabei die neue "TIME 100"-Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten. Die Veranstaltung des "Time"-Magazins besuchte unter anderem auch Caroline Kennedy (67). Die Tochter des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) zeigte sich bei dem seltenen öffentlichen Auftritt in einem schwarz-weißen gemusterten Kleid in Midilänge.

Sie positioniert sich gegen ihren Cousin

Auch im Februar hatte sich Caroline Kennedy bereits in New York auf dem roten Teppich gezeigt. Damals zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der TV-Show "Saturday Night Live". Zudem warnte sie zu Beginn des Jahres mit ungewöhnlich scharfen Worten den US-Senat vor der Ernennung ihres Cousins Robert F. Kennedy Jr. (71) zum Gesundheitsminister. In einem Brief an die Parlamentskammer, den unter anderem die "New York Times" veröffentlichte, beschreibt die Autorin, Anwältin und ehemalige Botschafterin ihren Verwandten unter anderem als "Raubtier".

In dem Brief gab Caroline Kennedy auch erschreckende Einblicke in die gemeinsame Familiengeschichte. "Es ist keine Überraschung, dass er Raubvögel als Haustiere hält, weil er selbst ein Raubtier ist", schreibt sie. Er habe es genossen, "damit anzugeben, wie er Hühnerküken und Mäuse in den Mixer steckte, um seine Falken zu füttern". Eine Szene, die sie als Mischung aus "Verzweiflung und Gewalt" beschreibt.

Die 67-Jährige ist das letzte noch lebende Kind von John F. Kennedy und Jackie Kennedy (1929-1994). Als junge Frau studierte sie Jura, später arbeitete sie im Metropolitan Museum of Art und schrieb als Autorin mehrere Bücher über die Amerikanische Geschichte, Politik und Literatur. Sie war zudem US-Botschafterin in Japan unter Barack Obama (63) und diente zuletzt als Botschafterin in Australien.