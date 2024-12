Time to say Goodbye!: Diese Stuttgarter Läden haben 2024 geschlossen

Time to say Goodbye!

1 Auch in diesem Jahr haben wieder einige coole Locations in Stuttgart geschlossen. Foto: unsplash/Tim Mossholder

Auch in diesem Jahr mussten wir uns von ein paar sehr coolen Locations in Stuttgart verabschieden. Taschentücher raus! Wir haben eine Übersicht an Schließungen, über die man im Kessel noch lange traurig sein wird.











Link kopiert



What a year! Während es in diesem Jahr unzählige Neueröffnungen im Kessel gab und Foodhypes wie neapolitanische Pizza, Smash Burger, Cookies und Dubai Schokolade die Stadt überschwemmt haben, gab es auch einige Locations, von denen wir uns 2024 leider verabschieden mussten. Oh Stuttgart! Ein letztes Shoutout an die Spots, die nicht nur Stadtkinder unglaublich vermissen werden.