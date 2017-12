Time Magazine Frauen hinter #MeToo-Bewegung zur Person des Jahres gekürt

Von red/dpa 06. Dezember 2017 - 13:55 Uhr

Das „Time Magzine“ kürt jedes Jahr die Person des Jahres. Für 2017 haben sich die Macher des US-Magazins für die Frauen der #MeToo-Bewegung entschieden.

New York - Das US-Magazin „Time“ hat die Frauen, die die #MeToo-Bewegung mit Enthüllungen über sexuelle Übergriffe von Männern ins Rollen brachten, zur Person des Jahres 2017 erklärt. Auf die Titelseite der aktuellen Ausgabe setzte die Zeitschrift Frauen wie Schauspielerin Ashley Judd, Sängerin Taylor Swift und die Software-Entwicklerin Susan Fowler.

Judd hatte gemeinsam mit anderen Frauen die Affäre um Filmproduzent Harvey Weinstein losgetreten. Swift hatte erfolgreich einen Radiomoderator verklagt, der ihr an den Po gegrapscht hatte. Fowler hatte eine Unternehmenskultur voller Sexismus beim Fahrdienstanbieter Uber beschrieben, die Firmenchef Travis Kalanick schließlich aus dem Amt trieb.

