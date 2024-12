Time-Magazin: Prinzessin Kate auf der Shortlist zur Person des Jahres

1 Bei dem von ihr organisierten Weihnachtskonzert am 6. Dezember in der Westminster Abbey zeigte sich Prinzessin Kate strahlend. Foto: imago images/Spotlight Royal/James Whatling

Die britische Prinzessin Kate befindet sich unter den zehn Nominierten für die Wahl zur "Person des Jahres" des "Time"-Magazins. Die Shortlist wurde am Montag bekannt gegeben. Gekürt wird die einflussreichste Persönlichkeit 2024 am Donnerstag.











Am Donnerstag, 12. Dezember, wird das "Time"-Magazin die "Person des Jahres" 2024 verkünden. Eine Chance auf den Titel hat auch Prinzessin Kate (42), die es auf die Shortlist geschafft hat. Die zehn einflussreichsten Persönlichkeiten wurden am Montag in der "Today"-Show bekannt gegeben.