Um die Welt jetten und dabei die Umwelt retten? Dabei kann der Herzog helfen. Prinz Harry (40) wird als Gründer des Reiseunternehmens Travalyst in der zweiten jährlichen Liste von "Time 100 Climate 2024" als Vorreiter für den Klimaschutz gewürdigt.

Am 12. November wurde die Gruppe der Macher und Macherinnen vorgestellt, die als "die 100 einflussreichsten Führungspersönlichkeiten, die die Wirtschaft zu echtem Klimaschutz antreiben" gefeiert werden. Der Herzog von Sussex landete auf dieser Liste für seine Umwelttourismus-Initiative Travalyst.

Travalyst ist eine gemeinnützige Organisation, die Personen, die Reisen buchen, mit Emissions- und anderen Nachhaltigkeitsdaten versorgt, damit sie für ihre geplante Reise die Optionen mit den geringsten Auswirkungen in Betracht ziehen können. "Der Herzog von Sussex unterstützt Naturschutzgruppen in Afrika und sagt, dass er während einer Reise in die Karibik im Jahr 2012 vollends zum Umweltschützer wurde, als ihm ein siebenjähriger Junge erzählte, dass Englands Umwelteinfluss die Korallenriffe schädigt", so "Time" über den Start von Travalyst im Jahr 2019. Diese Interaktion soll den Blaublüter inspiriert haben, umweltfreundlicher zu leben - und zu reisen.

Im Jahr 2022 haben Travalyst und Google gemeinsam das kostenlose Travel Impact Model entwickelt, das die Kohlendioxid-Emissionen pro Passagier für bevorstehende Flüge vorhersagt.

"Wir müssen diese Kraft zielstrebig nutzen"

In der Ehrung wurde zudem die Statistik hervorgehoben, dass der globale Tourismus für rund elf Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sei. Travalyst bemühe sich, den CO2-Fußabdruck der Branche zu verkleinern. "Der Tourismus hat das Potenzial, einen unglaublichen Unterschied zu machen, wenn wir ihn mit guten Absichten kanalisieren. Angesichts des enormen Wachstums der Branche, die bis 2033 fast 11,4 Prozent der Weltwirtschaft ausmachen soll, müssen wir diese Kraft zielstrebig nutzen", zitierte das amerikanische "People"-Magazin Prinz Harry bei der fünfjährigen Jubiläumsfeier von Travalyst im September.

"Wir bei Travalyst setzen uns dafür ein, eine Tourismusindustrie zu schaffen, die für alle funktioniert, nicht nur für diejenigen, die in Vorstandsetagen oder auf fernen Inseln sitzen. Unsere kollektive Verantwortung ist klar: Wir müssen sicherstellen, dass die Reisebranche eine positive Auswirkung hat und dass die Vorteile jede Ebene der Gesellschaft erreichen", appelliert Harry.

Prinz Harry wurde in dem aktuellen Ranking in der gleichen "Titan"-Kategorie wie Bill Gates (69) und Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (44), der König von Bhutan, gewürdigt.