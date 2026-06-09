Time 100: Prinz Harry schafft es auf die Sportliste

Prinz Harry wird vom "Time"-Magazin zu den einflussreichsten Menschen der Welt im Bereich des Sports gezählt. Nicht die erste Ehrung des Sohns von König Charles auf einer der berühmten Listen des Magazins.
Prinz Harry (41) hat es auf die "Time100"-Liste des renommierten "Time"-Magazins geschafft. Zwar nicht auf die alljährliche Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten, aber auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen im Bereich Sport. Das Magazin listet den Herzog von Sussex im Bereich "Leader", also auf Deutsch: "Anführer". Es ist die erste solche Zusammenstellung des "Time"-Magazins im Bereich Sport. Mir ihr sollen die Menschen vorgestellt werden, die die heutige Sportlandschaft prägen.