Time 100: Prinz Harry schafft es auf die Sportliste

Prinz Harry wird vom "Time"-Magazin zu den einflussreichsten Menschen der Welt im Bereich des Sports gezählt. Nicht die erste Ehrung des Sohns von König Charles auf einer der berühmten Listen des Magazins.

Prinz Harry (41) hat es auf die "Time100"-Liste des renommierten "Time"-Magazins geschafft. Zwar nicht auf die alljährliche Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten, aber auf die Liste der 100 einflussreichsten Menschen im Bereich Sport. Das Magazin listet den Herzog von Sussex im Bereich "Leader", also auf Deutsch: "Anführer". Es ist die erste solche Zusammenstellung des "Time"-Magazins im Bereich Sport. Mir ihr sollen die Menschen vorgestellt werden, die die heutige Sportlandschaft prägen.

Sport half Prinz Harry durch die Schulzeit Besonders hervorgehoben wird Harrys Engagement für Veteranen durch sein Herzensprojekt, die Invictus Games. Die Sportwettkämpfe für verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten wurden von Prinz Harry ins Leben gerufen und erstmals 2014 ausgetragen. Der Prinz, der als Soldat selbst in Afghanistan diente, gilt als glaubwürdiger Botschafter für das Thema.

"Die Invictus Games verbinden Harrys Leidenschaft für den Sport - in seiner Jugend spielte er Rugby, Fußball, Cricket und Polo - mit seinem Wunsch, Veteranen etwas zurückzugeben", schreibt das "Time"-Magazin über den so geehrten jüngeren Sohn von König Charles III. (77). Harry selbst wird mit den Worten zitiert: "Der Sport hat mich aufgerichtet. Ich gehörte zu den Kindern in der Schule, denen der Unterricht keinen Spaß machte. Ohne den Sportplatz und das umfangreiche Sportangebot hätte ich die Schule niemals durchgehalten."

Im Jahr 2021 unter den einflussreichsten Persönlichkeiten

Es ist nicht das erste Mal, dass Harry auf einer Liste des "Time"-Magazins für einflussreiche Persönlichkeiten auftaucht. So landete er 2024 im Klima-Ranking. Im Jahr 2021 schaffte es Harry auf die besonders renommierte Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten - gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (44). Auch auf einem der insgesamt sieben Titelbilder des Magazins war das Ehepaar damals abgebildet.

Im Jahr 2018, dem Jahr seiner Eheschließung, landete er ebenfalls - damals noch solo - auf der Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Im Jahr 2019 zählte das Magazin Harry und seine Frau zudem zu den 25 einflussreichsten Menschen im Internet.

Die Invictus Games sollen im Sommer 2027 erneut stattfinden. Die achte Ausgabe des Sportereignisses wird dann in Birmingham und damit zum zweiten Mal nach 2014 in Großbritannien abgehalten.