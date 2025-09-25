Tim Sander übernimmt: Bill Kaulitz doch nicht in ZDF-Serie The Comeback mit dabei

Bill Kaulitz wird doch keine Rolle in der Serie "The Comeback" spielen. Das ZDF spricht von "terminlichen Gründen".

Bill Kaulitz (36) ist ein Tausendsassa und stemmt viele Projekte gleichzeitig. Neben seiner Musik mit Tokio Hotel und Modeljobs betreibt er einen Podcast mit seinem Zwillingsbruder Tom und ist mit diesem in einer Netflix-Reality-Serie zu sehen. Viel Zeit für andere Jobs bleibt da wohl nicht. Im vergangenen Februar war er im Cast einer neuen ZDF-Serie aufgeführt, doch der Sänger ist jetzt doch nicht mit an Bord.

Einer Fördermeldung der Film- und Medienstiftung NRW war damals zu entnehmen, dass eine neue ZDF-Serie finanziell unterstützt wird und dass Bill Kaulitz im Cast von "The Comeback" ist. Nun wurde jedoch bekannt, dass der 36-Jährige nicht länger Teil des Projekts ist. Eine Sendersprecherin erklärte "DWDL": "Im Rahmen der Projektentwicklung der ZDF-Serie 'The Comeback' gab es zu einem frühen Zeitpunkt Gespräche mit Bill Kaulitz über eine mögliche Mitwirkung. Diese konnten aber aus terminlichen Gründen nicht weiterverfolgt werden, sodass Bill Kaulitz nicht bei 'The Comeback' dabei sein wird."

Hommage an die frühen 2000er

In der ZDFneoriginal-Drama-Serie "The Comeback" soll es laut Ankündigung um "Freundschaft, Ruhm und das Erwachsenwerden im Rampenlicht" gehen. Vier ehemalige Teeniestars der Boyband "Rise" versuchen, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. 20 Jahre nach dem Erfolg will das einstige Mitglied Flo (Tim Sander) seine alten Bandkollegen wieder auf die Bühne holen. Es soll das große Comeback werden, doch unter anderem alte Skandale erschweren die Rückkehr. Für die Serie unter dem genannten Arbeitstitel soll noch bis 12. Dezember 2025 gedreht werden.

Neben Tim Sander (47), den Serienfans noch als Kai Scholl aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kennen, bilden Daniel Sträßer (38), Eidin Jalali (33) und Tristan Seith (45) die Ex-Boyband. In weiteren Rollen sind unter anderem Nadeshda Brennicke, Linda Schablowski, Doreen Steinert, Collien Fernandes, Aurel Mertz, Galerie Arschgeweih und Sandy Mölling dabei.

Choreografien von Detlef D! Soost (55), der damals als Coach in der Castingshow "Popstars" für Aufsehen sorgte, und Musik des Produzenten Bülent Aris sollen die damalige Popkultur zum Leben erwecken. Das Drehbuch von "The Comeback" stammt von Riccarda Schemann und Johannes Rothe. Regie führt Facundo Scalerandi.