Tim Sander übernimmt: Bill Kaulitz doch nicht in ZDF-Serie The Comeback mit dabei

Bill Kaulitz wird doch keine Rolle in der Serie "The Comeback" spielen. Das ZDF spricht von "terminlichen Gründen".
Bill Kaulitz (36) ist ein Tausendsassa und stemmt viele Projekte gleichzeitig. Neben seiner Musik mit Tokio Hotel und Modeljobs betreibt er einen Podcast mit seinem Zwillingsbruder Tom und ist mit diesem in einer Netflix-Reality-Serie zu sehen. Viel Zeit für andere Jobs bleibt da wohl nicht. Im vergangenen Februar war er im Cast einer neuen ZDF-Serie aufgeführt, doch der Sänger ist jetzt doch nicht mit an Bord.