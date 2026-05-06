Tim Reitz & Sebastian Paul: So gehen Die Bachelors mit Konkurrenz um

Zwei Männer, viele Rosen und die Suche nach der großen Liebe: Sebastian Paul und Tim Reitz sind "Die Bachelors" 2026. Im Interview sprechen sie über Konkurrenz, ihre Traumfrau und prägende Erfahrungen in der Liebe.
Leistungssportler und Coach Sebastian Paul (33) aus Düsseldorf sowie Unternehmer Tim Reitz (35) aus Köln suchen als "Die Bachelors" die große Liebe (ab dem 6. Mai auf RTL+ und ab dem 10. Juni bei RTL). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten sie, wie sie mit Konkurrenz umgehen, was ihre Traumfrau mitbringen sollte und welche persönlichen Erfahrungen sie geprägt haben. Sebastian Paul spricht über eine gelöste Verlobung, Tim Reitz über die besondere Rolle seiner Schwester bei "Die Bachelors".