Mälzers Meisterklasse heute - neue Kochshow startet

Am 4. November startet Tim Mälzer mit "Mälzers Meisterklasse" bei VOX. Der TV-Koch sucht in sechs Folgen nach Talenten mit eigenständiger kulinarischer Handschrift.
In "Mälzers Meisterklasse" zeigt Tim Mälzer eine neue Facette seines Kochtalents - diesmal als Mentor und Ausbilder. Anders als bei "Kitchen Impossible", wo er selbst Herausforderungen meistern muss, gibt der 54-jährige TV-Koch hier sein Wissen und seine Erfahrung an ambitionierte Köche weiter - immer dienstags zur Primetime bei Vox oder vorab bei RTL+.