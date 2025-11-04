Mälzers Meisterklasse heute - neue Kochshow startet

Am 4. November startet Tim Mälzer mit "Mälzers Meisterklasse" bei VOX. Der TV-Koch sucht in sechs Folgen nach Talenten mit eigenständiger kulinarischer Handschrift.

In "Mälzers Meisterklasse" zeigt Tim Mälzer eine neue Facette seines Kochtalents - diesmal als Mentor und Ausbilder. Anders als bei "Kitchen Impossible", wo er selbst Herausforderungen meistern muss, gibt der 54-jährige TV-Koch hier sein Wissen und seine Erfahrung an ambitionierte Köche weiter - immer dienstags zur Primetime bei Vox oder vorab bei RTL+.

Das Format (ab 4. November) ist als Wettbewerb konzipiert. Zwölf ausgewählte Talente - eine Mischung aus Hobbyköchen und Profis - treten gegeneinander an. Der Hauptpreis ist attraktiv: 50.000 Euro, ein persönliches Mentoring durch Tim Mälzer sowie die Chance auf ein Duell bei "Kitchen Impossible".

In der Show müssen die Teilnehmer zunächst ihre Persönlichkeit und ihr Können präsentieren. Durch verschiedene Herausforderungen und Kochaufgaben sollen sie beweisen, dass sie das Zeug für Mälzers exklusive "Meisterklasse" haben. Dabei geht es nicht nur um Technik und Geschmack, sondern auch um Kreativität und Durchsetzungsvermögen in der Küche.

Mälzers Meisterklasse mit sechs Folgen

In sechs Folgen sucht der TV-Koch nach Talenten, die eine eigenständige kulinarische Handschrift entwickeln wollen. Zwölf Kandidaten - darunter ausgebildete Köche, Quereinsteiger und Food-Creator - treten gegeneinander an. Mälzer übernimmt die Rolle des Mentors und Coaches. Sein erklärtes Ziel: Köche zu finden, die Gerichte kreieren, die in Erinnerung bleiben. Die Teilnehmer sollen lernen, ihren persönlichen Geschmack zu definieren und unverwechselbar zu machen. Laut Sendungsbeschreibung geht es weniger um technische Perfektion als um Charakterbildung am Herd.

In jeder Episode stellt Mälzer die Kandidaten vor neue Aufgaben. Am Ende muss mindestens ein Teilnehmer die Show nach einer "Zweiten Chance"-Runde verlassen. Die finale Entscheidung trifft allerdings nicht Mälzer selbst, sondern Sternekoch Jan Hartwig (43). Der Drei-Sterne-Koch bewertet die Leistungen und bestimmt, wer weitermachen darf.

Mälzer als Gastgeber und Coach

In einer Sneak Peek kündigt Mälzer zudem "tolle Mentoren und Gast-Coaches" an.

In einer Sneak Peek kündigt Mälzer zudem "tolle Mentoren und Gast-Coaches" an. Dabei sind bekannte Gesichter der Kochwelt wie unter anderem Lucki Maurer (44) oder Gennaro Contaldo (76) zu sehen.

Anders als bei vielen Kochshows geht es nicht primär um technische Perfektion, sondern um die Entwicklung einer eigenständigen kulinarischen Handschrift. Die zwölf Kandidaten sollen lernen, ihren persönlichen Geschmack zu definieren und unverwechselbare Gerichte zu kreieren, die in Erinnerung bleiben. Mälzer bezeichnet dies als "Charakterbildung am Herd".

Mälzers Meisterklasse - die Kandidaten

Die Teilnehmer kommen aus verschiedenen Bereichen der Gastronomie:

Professionell ausgebildete Köche aus der Spitzengastronomie

Quereinsteiger und Autodidakten

Food-Creator und Social-Media-Köche

Unter ihnen befinden sich bekannte Gesichter wie "The Taste"-Teilnehmer Gabriel Arendt (48) sowie Clara Hunger (30), die ihre Ausbildung in Mälzers "Bullerei" absolvierte und heute als Sous-Chefin bei Max Strohe arbeitet. Auch die erfahrene Küchenmeisterin Monika Schuster (55), die mit Eckart Witzigmann zusammenarbeitete, und Content Creator Philipp Zitterbart (36) nehmen teil.

Mälzers Meisterklasse - der Ablauf

In jeder Folge stellt Mälzer die Kandidaten vor neue Herausforderungen. Nach jeder Episode muss mindestens ein Teilnehmer die Show nach einer "Zweiten Chance"-Runde verlassen. Die Entscheidung trifft nicht Mälzer selbst, sondern der Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig (43), der als Juror die Leistungen bewertet.

Mälzers Meisterklasse - der Preis

Dem Gewinner winken:

50.000 Euro Preisgeld

Ein persönliches Mentorship durch Tim Mälzer, das über die Show hinausgeht

Die besondere Herausforderung: ein Duell gegen Mälzer selbst bei "Kitchen Impossible"

Für Tim Mälzer ist die Mentorrolle nicht völlig neu - von 2013 bis 2015 war er bereits Coach und Juror bei "The Taste" auf Sat.1. Mit seiner "Meisterklasse" kehrt er nun zu dieser Rolle zurück, diesmal jedoch mit einem stärkeren Fokus auf die Entwicklung authentischer kulinarischer Identitäten.