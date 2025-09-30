Tim Curry: Immer noch im blöden Rollstuhl

2012 erlitt Tim Curry einen Schlaganfall. Bei einem Event zum 50. Geburtstag seines Kultfilms "The Rocky Horror Picture Show" enthüllte er nun Details zu dem medizinischen Notfall. Und berichtet mit viel Humor, wie es ihm geht.

13 Jahre nach seinem Schlaganfall: Tim Curry (79) gibt ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Der Schauspieler besuchte am Wochenende in Los Angeles eine Gala zum 50. Jubiläum von "The Rocky Horror Picture Show". 1975 spielte Curry in dem Kultfilm Dr. Frank N. Furter. Eine Rolle, die er schon in der Musical-Vorlage auf der Bühne verkörpert hatte.

Tim Curry kam im Rollstuhl auf die Bühne des Academy Museum. Die größtenteils kostümierten Besucher begrüßten ihn laut "The Hollywood Reporter" mit Standing Ovations. "Ich kann immer noch nicht laufen, deshalb sitze ich in diesem blöden Rollstuhl und das schränkt mich sehr ein", sagte er. "Singen und Tanzen" werde er in nächster Zeit nicht, scherzte der Musical-Profi. Dann wurde er etwas ernster. "Ich habe immer noch schwere Probleme mit meinem linken Bein", berichtete er.

Tim Curry enthüllt Details zu seinem Schlaganfall

Curry erzählte auch von dem Tag im Jahr 2012, als er den Schlaganfall erlitten hatte. Er habe damals gerade eine Massage erhalten. Der Masseur habe bemerkt, dass mit seinem Kunden etwas nicht stimmte. Er bestand darauf, einen Krankenwagen zu rufen. "Das ist doch albern", sagte Tim Curry laut eigener Aussage damals. Er habe nicht gemerkt, dass er ein gesundheitliches Problem hatte.

Tim Curry feierte 1975 sein Filmdebüt mit "The Rocky Horror Picture Show", nachdem er vorher nur auf der Bühne zu Hause war. In der Folge blieb der Brite vor der Kamera auf exzentrische bis monströse Figuren festgelegt, etwa als Horrorclown Pennywise in der TV-Adaption von Stephen Kings "Es".

Seit seinem Schlaganfall war Tim Curry kaum auf der Leinwand oder dem Bildschirm zu sehen. Eine Ausnahme bildete 2016 der TV-Film "The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again". In dem Remake des Kultfilms spielt er zwar nicht Frank N. Furter, dafür aber die kleine Rolle des Criminologist, der auch als Erzähler fungiert.