Tim Curry: Immer noch im blöden Rollstuhl

2012 erlitt Tim Curry einen Schlaganfall. Bei einem Event zum 50. Geburtstag seines Kultfilms "The Rocky Horror Picture Show" enthüllte er nun Details zu dem medizinischen Notfall. Und berichtet mit viel Humor, wie es ihm geht.
13 Jahre nach seinem Schlaganfall: Tim Curry (79) gibt ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Der Schauspieler besuchte am Wochenende in Los Angeles eine Gala zum 50. Jubiläum von "The Rocky Horror Picture Show". 1975 spielte Curry in dem Kultfilm Dr. Frank N. Furter. Eine Rolle, die er schon in der Musical-Vorlage auf der Bühne verkörpert hatte.