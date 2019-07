(jwl/spot) , 10.07.2019 - 18:55 Uhr , aktualisiert am 10.07.2019 - 18:55 Uhr

1 Till Lindemann hat statt "Sean" Lennon leider "John" Lennon verstanden und fühlte sich veräppelt Foto: Markus Wissmann/Shutterstock.com/Acepixs/ImageCollect

Sean Lennon hat es offensichtlich nicht leicht im Leben als Sohn seines Vaters John. Jetzt wurde bekannt, dass ihn Rammstein-Sänger Till Lindemann einst aus dem Backstage-Bereich warf, weil er sich offensichtlich verhört hatte.

Rammstein-Sänger Till Lindemann (56) hat sich verhört - und deswegen Sean Lennon (43) aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Sean ist der Sohn von Beatles-Legende John Lennon (1940-1980) und Yoko Ono (86). Die Geschichte erzählte Rammstein-Keyboarder Christian "Flake" Lorenz (52) in der rbb-Radioshow "Die Sendung". "Ich habe auf einem Festival mal einen Nachkommen von John Lennon kennengelernt und der heißt dummerweise Sean Lennon [...]. Der hat auch eine Band gehabt, die war gar nicht mal so übel. Er saß da mit Rucksack, Brille und Bart und sah aus wie ein Student", erzählte Lorenz.

Später sei er dann Lindemann über den Weg gelaufen, der ihm Folgendes erzählt habe: "Da kam so ein komischer Studententyp ins Backstage rein und ich frag ihn, wer er ist und was er will. Da sagt er, er ist John Lennon. Dann sage ich: 'Naja, verarschen kann ich mich alleine.'" Dann sei Sean Lennon rausgeschmissen worden. Lorenz zeigte aber Mitleid. "Der Arme, das ist sein Pech. Erst einmal der Sohn von John Lennon sein und dann auch noch Sean heißen, ist natürlich wirklich fies."