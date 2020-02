Marketingprofessorin erklärt den Burger-Hype Ist Stuttgart dank Five Guys jetzt Weltstadt?

Five Guys kommt nach Stuttgart – und die Stadt flippt aus. Die Welle des Hypes, auf dem die Burgerkette surft, löst bei manchen Beobachtern Kopfschütteln aus. Eine Marketingprofessorin erklärt, was Five Guys in der Wahrnehmung vieler so besonders macht.