Tilda Swinton, Irina Shayk und mehr: Natur trifft Glamour: Erste Einblicke in den Pirelli-Kalender 2026

Fotograf Sølve Sundsbø hatte bereits angekündigt, dass die Natur im Pirelli-Kalender 2026 eine zentrale Rolle spielen werde. Erste Making-of-Aufnahmen bestätigen das: Stars wie Tilda Swinton und Irina Shayk posieren umgeben von Pflanzen oder im Wasser.
Der italienische Reifenhersteller gibt einen ersten Vorgeschmack auf den Pirelli-Kalender 2026: Making-of-Bilder zeigen Stars wie Tilda Swinton (64), Irina Shayk (39) und Eva Herzigova (52) vor der Kamera des norwegischen Modefotografen Sølve Sundsbø (54).