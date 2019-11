10 Dana Schweiger hat eine Biografie geschrieben. Anfang der Neunzigerjahre hat sie den Schauspieler Til Schweiger kennengelernt, den sie 1995 heiratete und mit dem sie vier Kinder hat. Foto: dpa/Georg Wendt

Vierfache Mutter, Unternehmerin und Ex-Frau eines der bekanntesten deutschen Schauspieler: Dana Schweiger (51) hat lange geschwiegen über die Zeit an der Seite von Til Schweiger (56). Nun erzählt sie von ihrem Leben als prominente Ehe- und Exfrau und ihrem Spagat zwischen Beruf und Patchworkfamilie.

Stuttgart - Sie galten als Traumpaar der deutschen Filmszene und später als bunte, sechsköpfige Bilderbuchfamilie: Til und Dana Schweiger waren die Lieblinge des Boulevards. Die Zeitschrift „Gala“ kürte sie 2004 zum Paar des Jahres. Niemand ahnte, dass es bereits damals um ihre Ehe schlecht bestellt war. Lange Zeit hat Dana Schweiger über die Zeit der Trennung von dem bekannten Schauspieler geschwiegen. 14 Jahre später packt die vierfache Mutter und Mitgründerin der Firma für Mütter- und Kinderbedarf Bellybutton, aus. „Ich saß mit Freundinnen zusammen und wir haben unser Leben reflektiert“, sagt Dana Schweiger im Interview mit unserer Zeitung. „Da kam die Idee auf, das alles einmal aufzuschreiben. Schließlich war mein Leben ziemlich vielfältig“, wie es die 51-Jährige in ihrem deutsch-amerikanischen Kauderwelsch ausdrückt.

In ihrer Biografie „Im Herzen barfuß – Das Leben, die Liebe, meine Familie und ich“ schreibt Schweiger über ihr bewegtes Leben als Oberhaupt einer turbulenten Patchwork-Großfamilie. Bereits der Titel macht deutlich: Til Schweigerzieht sich wie ein roter Faden durch Danas Leben. „Barfuß“ hieß ein Film aus dem Jahr 2005 von und mit ihm, seine Produktionsfirma heißt Barefoot Productions.

Dana und Til Schweigers Wege kreuzen sich zufällig

Als sich Dana Carlsen und Til Schweiger Anfang der Neunzigerjahre kennen lernen, ahnt sie nicht, dass der damals 28-Jährige bald zu Deutschlands beliebtesten Schauspielern zählen wird. Sein erster erfolgreicher Kinofilm, die Prollkomödie „Manta, Manta“ (1991), in der Schweiger den Autofreak Bertie spielt, sagte ihr überhaupt nichts, ebenso wenig wie die ARD-Serie „Lindenstraße“, in der er als die Figur Jo Zenker bereits von der ein oder anderen Zuschauerin angeschmachtet wird.

Dana, geboren im US-Staat Seattle und geprägt von der in den Neunzigerjahren dort entstehenden Computer- und Grunge-Szene, arbeitet als Fotomodel. Ihre Jobs führen sie in viele Länder, vor allem in Asien arbeitet sie erfolgreich. Wegen eines Ex-Freundes hat es die damals 23-jährige Amerikanerin zufällig nach Deutschland verschlagen. Von der hiesigen Kultur hat sie keinen blassen Schimmer, auch der Sprache ist sie nicht mächtig. Ihr ist es egal, dass der neue Mann ihres Herzens, den sie über einen Bekannten kennen lernt, kaum Geld hat und in der Filmszene belächelt wird. Über diese Anfangsphase schreibt sie in ihrem Buch: „Er hat keinen Stil, ist nicht erfolgreich und Geld hat er auch keins – aber ich finde ihn einfach toll.“

Bernd Eichinger spendierte dem Paar eine Hochzeitssause in Cannes

Sie hätte vielleicht ahnen können, dass der kettenrauchende Freigeist, der während der Fahrt in den ersten gemeinsamen Urlaub lieber laut Techno hört und mit Bleifuß nach Italien rast anstatt romantisch-gemütlich den Weg zum Ziel zu machen, nicht unbedingt der Deckel ist, der zu ihrem Topf passt. Dana übersieht mit rosaroter Brille kleine Anzeichen und empfindet den Sommer 1994 als „magisch“. Sein dahin geschnodderter Heiratsantrag „Ich will dich heiraten im nächsten Jahr“ sorgt zwar für den ersten großen Streit, hält Dana aber nicht davon ab, 1995 „Ja“ zu sagen. Da war Sohn Valentin bereits unterwegs und Til Schweigerdurch seine Rolle in der „Der bewegte Mann“ ein Star. Der verstorbene Produzent Bernd Eichingerspendiert eine mondäne Hochzeits-Sause in Cannes, das Paar avanciert zum illustren deutsch-amerikanischen Promipaar.

„Die Paparazzi haben uns durch Köln gejagt“, erinnert sich Dana Schweiger im Interview. „Ich war es gewöhnt, vor der Kamera zu stehen. Aber es ist etwas anderes, wenn du als Familie mit einem Neugeborenen auf dem Ikea-Parkplatz von drei Fotografen aufgelauert wirst.“ Die Familie zieht nach Hollywood, wo Til durchstarten will. Später richtet Dana ein Familiennest in Malibu ein. Auf Valentin folgen Luna (1997) und Lilly (1998), vier Jahre später Nesthäkchen Emma. „Ich war überglücklich, mit meinem Mann und meinen Kindern einen Ort in meinem Heimatland gefunden zu haben, an dem wir Fuß fassen konnten“, schreibt Dana Schweiger.

Das Paar lebt sich auseinander

Doch das Glück beginnt zu bröckeln. Der internationale Erfolg will sich nicht einstellen, und Til Schweigerjettet immer öfter nach Deutschland, um zu arbeiten. Währenddessen macht sich Dana als Unternehmerin einen Namen. Mit der Schauspielerin Ursula Karven und zwei weiteren Freundinnen gründet sie die Firma für Mütter- und Kindbedarf Bellybutton und ist auch immer öfter unterwegs. Das Paar lebt sich auseinander. Eines Tages findet Dana heraus, dass Til sie betrogen hat. „Meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Mein Familientraum ist geplatzt. Ich habe mich gefragt: ist irgendetwas echt an unserer Familie? Es war der schlimmste Moment in meinem Leben“, sagt Dana Schweiger.

Der Versuch, die Ehe mithilfe einer Familientherapie zu retten, scheitert. Die Schweigers trennen sich offiziell im November 2005. Zu diesem Zeitpunkt lebt die Familie wieder in Deutschland. In Hamburg fühlt Dana sich einsam und hadert mit ihrem Schicksal. „Es war eine harte Zeit für uns alle“, sagt sie. „Ich hatte nicht viele Freunde in Deutschland, aber zurück in die USA wollte ich auch nicht, weil ich den Kindern ihren Vater nicht nehmen wollte.“ Seither leben die Schweigers als Patchworkfamilie. „Wir haben unseren Kindern erklärt, dass die Liebe zwischen Erwachsenen aufhören kann, die Liebe der Eltern für ihre Kinder aber niemals und wir als Familie immer zusammen gehören“. Seit 2014 sind die Schweigers offiziell geschieden. Dana Schweiger hat Tils Namen behalten. Familienbande bleiben.