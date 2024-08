Til Schweiger mit Krücke im Mallorca-Flieger

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger sorgt erneut für beunruhigende Schlagzeilen. Nachdem er in den letzten Monaten mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, wurde der 60-Jährige am Flughafen von Palma de Mallorca gesichtet - und sein Zustand gibt Anlass zur Sorge.

Augenzeugen berichteten laut RTL, dass Schweiger Ende Juli auf einem Flug von Berlin nach Mallorca auffiel. Der sonst so energiegeladene Filmstar wirkte deutlich geschwächt und war auf eine Krücke angewiesen.

Til Schweiger mit Krücke im Flugzeug

Mitreisende beschrieben ihn demzufolge als gebrechlich und verlangsamt. NTV und RTL bieten sogar ein Video von der privaten Situation im Flieger an. Bei der Ankunft auf Mallorca zeigte sich das Ausmaß seiner Einschränkungen: Schweiger nahm laut RTL-Bericht den Mobility Service in Anspruch. Am Flughafen wurde er dann von einem Mann in Empfang genommen, der ihm mit dem Gepäck half.

Til Schweiger mit Sepsis auf Mallorca

Die Berichte werfen Fragen zu Schweigers Gesundheit auf. Erst im April musste der Star wegen einer lebensbedrohlichen Sepsis auf Mallorca behandelt werden. Dabei stand sogar eine Beinamputation im Raum. Zwar scheint die akute Gefahr gebannt, doch offenbar bereitet ihm das entzündete Bein noch immer große Probleme beim Gehen.

Zusätzlich steht Schweiger laut Medienberichten eine Herz-Operation bevor, bei der ihm ein Stent eingesetzt werden soll. Diese musste jedoch wegen des „offenen Beins“, das zu der Blutvergiftung geführt hatte, verschoben werden, da die Ärzte das Risiko von Komplikationen als zu hoch einschätzen.

Til-Schweiger-Filmografie seit 2020

2024: The Ministry of Ungentlemanly Warfare (aktuell)

2023: Das Beste kommt noch!

2023: Manta Manta – Zwoter Teil

2022: Lieber Kurt

2022: Medieval

2021: Die Rettung der uns bekannten Welt

2020: Schweinsteiger Memories: Von Anfang bis Legende

2020: Gott, du kannst ein Arsch sein!

2020: Die Hochzeit

2020: Tatort: Tschill Out

Schweiger-Spende für Heinz Hoenig

Nichtsdestotrotz war Schweiger scheinbar guter Dinge und posierte im Juli faltenfrei bei Instagram. Erst kürzlich hatte er seinen ohne Krankenversicherung seit Monaten auf der Intensivstation liegenden Schauspiel-Kollegen Heinz Hoenig mit einem großzügigen Geldbetrag unterstützt. Nun sind Familie und Fans wieder in Sorge um Til Schweiger selbst. Alle wünschen ihm gute Erholung und Genesung in seiner Villa auf Mallorca.