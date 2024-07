Um den Zoom auf ein Profilbild bei TikTok zu vergrößern, müssen Sie zunächst auf das Profil gehen und auf das Bild tippen. Nun öffnet sich das Menü zum Teilen des Profils. Dort klicken Sie erneut auf das Profilbild. So können Sie es in Originalgröße ansehen. Wollen Sie den Zoom vergrößern, können Sie einen Screenshot machen und dann hereinzoomen.

Wird die Person über den Screenshot informiert?

Wenn Sie einen Screenshot von einem Profilbild oder einem Video in TikTok erstellen, wird dies dem Creator nicht mitgeteilt. TikTok bietet aktuell keine Funktion an, um sich über Bildschirmaufnahmen informieren zu lassen.

Was ist mit Zoom-Apps für Tiktok?

Im Internet lassen sich schnell einige Apps finden, mit denen TikTok-Profilbilder in Originalgröße heruntergeladen werden können. So lässt sich der Zoom beliebig vergrößern. Allerdings sollte man bei solchen Angeboten Vorsicht walten lassen. Denn oftmals weiß man nicht, wer dahintersteckt und ob beim Download nicht heimlich Schadsoftware mit auf das Handy geladen wird. Man sollte die Webseiten also genau prüfen und im Zweifel besser die Finger davon lassen. Immerhin lässt sich der Zoom auch ganz ohne diese Apps und Webseiten vergrößern (siehe oben).