Sein Hit liegt elf Jahre zurück – doch 2025 führt Cro souverän die TikTok-Charts in Deutschland an. Ein Comeback, das zeigt, wie mächtig die Plattform für musikalische Wiederentdeckungen geworden ist.

Dass TikTok Trends setzt, ist nichts Neues. Doch wie stark die Plattform alte Songs wieder nach oben spült, zeigt 2025 kaum ein Künstler deutlicher als Cro. Der Rapper mit Panda-Maske, der aus dem Raum Stuttgart stammt, landet mit dem eigentlich längst etablierten „Bad Chick“ an der Spitze der „Top Songs des Jahres in Deutschland“.

Der Grund für den erneuten Erfolg liegt in der Community: Tanzvideos, Lipsync-Sketche, nostalgische Clips. Nutzerinnen und Nutzer interpretierten den Song auf TikTok so vielseitig, dass „Bad Chick“ in nur wenigen Wochen breiter trendete als viele aktuelle Releases. So hat ein Song von 2014 eine neue Generation erreicht. In den deutschen Charts landete „Bad Chick“ seinerseits übrigens auf Platz 9.

Cros Kommentar zum unerwarteten Höhenflug: „Echt wild! Nach elf Jahren ballert ihr Bad Chick auf TikTok einfach wieder nach ganz oben!“

Erst im August war der Rapper, der mittlerweile auf Bali lebt, zu Gast in der alten Heimat und gab ein Konzert auf dem Cannstatter Wasen.

Frauen prägen TikToks Musikjahr

Während Cro in Deutschland dominiert, setzen international vor allem Musikerinnen Akzente. KATSEYE wird „Global Artist of the Year“ – eine Girlgroup, die innerhalb von zwei Jahren vom Casting-Projekt zum weltweiten Phänomen wurde. Milliarden Aufrufe, ein globaler Tanztrend, Grammy-Nominierungen: TikTok war für die Band das entscheidende Sprungbrett.

Auch Connie Francis erlebt ein spätes Karrierehoch. Ihr 1962 veröffentlichter Song „Pretty Little Baby“ wird zum „TikTok Track of the Year“. Mehr als 60 Milliarden Aufrufe zeigen, wie stark Nostalgie-Inhalte auf der Plattform funktionieren – ein Mechanismus, von dem auch Cro profitiert hat. Die amerikanische Sängerin kann ihren Erfolg nicht mehr feiern: Sie starb im Juli diesen Jahres im Alter von 87 Jahren.

Doechii wiederum liefert den „Music Trend of the Year“. „Anxiety“ entsteht aus einem alten Demo, wird neu aufgenommen und löst schließlich weltweit Tanzvideos aus – inklusive eines Reenactments von Will Smith. Fünf Grammy-Nominierungen folgen.

Songwriterin EJAE steht als „TikTok Songwriter of the Year“ im Rampenlicht. Ihr Beitrag zum Soundtrack des Filmhits „KPop Demon Hunters“ sorgt für Rekorde, Chartplatzierungen und Milliarden Streams.

TikTok als Motor fürs Streaming

2025 wurden über drei Milliarden Songs direkt über die Funktion „+ zur Musik-App“ gespeichert. Taylor Swift führt dieses Ranking an – erneut ein Beleg dafür, wie eng TikTok und Streamingdienste inzwischen miteinander verflochten sind. Ein viraler Moment auf TikTok bedeutet heute realen Erfolg in den Charts.