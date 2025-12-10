Sein Hit liegt elf Jahre zurück – doch 2025 führt Cro souverän die TikTok-Charts in Deutschland an. Ein Comeback, das zeigt, wie mächtig die Plattform für musikalische Wiederentdeckungen geworden ist.
Dass TikTok Trends setzt, ist nichts Neues. Doch wie stark die Plattform alte Songs wieder nach oben spült, zeigt 2025 kaum ein Künstler deutlicher als Cro. Der Rapper mit Panda-Maske, der aus dem Raum Stuttgart stammt, landet mit dem eigentlich längst etablierten „Bad Chick“ an der Spitze der „Top Songs des Jahres in Deutschland“.