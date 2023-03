6 Neben Achterbahnen wie die „Hals-über-Kopf“ oder „Volldampf“ gibt es im Tripsdrill auch einige Kuriositäten, wie unsere Bildergalerie zeigt. Foto: Erlebnispark Tripsdrill

Wer als Nicht-Schwabe, als sogenannter Reingschmeckter Tripsdrill besucht, muss sich erst einmal an den Humor des Freizeitparks gewöhnen. Die schwäbische Art zu unterhalten, kann eben manchmal ganz schön derb sein. Dafür ist Tripsdrill bekannt, die Betreiber wollen sich damit von anderen Parks abheben – auch in dieser Saison wieder, die am 1. April startet. Da keinen Kulturschock zu erleiden, mag schon Besuchern aus anderen Bundesländern schwer fallen, doch wie muss es sein, wenn man von der anderen Seite des Atlantiks in den Park nach Cleebronn kommt?

Tripsdrill freut sich über die Bezeichnung zum „schrägsten Freizeitpark“

Zwei US-Amerikaner haben es ausprobiert und waren sich danach sicher: Das muss „der schrägste Freizeitpark der Welt“ sein. Das Video von ihrem Tripsdrill-Besuch ging viral, wurde mehr als eine halbe Million Mal auf dem Videoportal Tiktok angesehen. In dem kurzen Clip untermauern die beiden Amerikaner ihre These mit drei Kuriositäten, auf die sie im Park stoßen: die kotzende Puppe vor dem Ausgang der Katapult-Achterbahn „Karacho“, das „Hühnerstall-Spiel“, bei dem Eier aus den Hinterteilen der Hühner geschossen werden sowie das „lustige Klohäusle“, in dem eine Puppe auf der Toilette sitzt und spuckt, sobald sich die Tür öffnet.

Die Betreiber von Tripsdrill selbst nehmen die Taufe zum „schrägsten Freizeitpark der Welt“ gelassen, ja interpretieren die Bezeichnung sogar als Lob für ihre Arbeit: „Es zeigt, dass wir mit unserer Positionierung einzigartig sind und bei unseren Besuchern im Gedächtnis bleiben“, sagt ein Sprecher. Der bodenständige, schwäbische, mal etwas derbe Humor sei Teil des Konzepts „Schwaben anno 1880“. „Das macht uns unverwechselbar“, heißt es. Die spezielle Ausrichtung übe gerade auf Besucher aus dem Ausland wie die beiden US-Amerikaner, aber auch auf die aus anderen Teilen Deutschlands, einen „ganz besonderen Reiz“ aus.

Ein frecher Spruch von der empörten Großmutter

Die drei Beispiele aus dem Video sind aber beileibe nicht die einzigen Attraktionen, bei denen der Humor des Parks zum Vorschein kommt – und der kann auch ziemlich brutal sein: Die Achterbahn „Volldampf“ etwa erzählt die Geschichte des Volkslieds „Auf der schwäbsche Eisebahne“. In dem Lied bindet ein „Bäuerle“ sein „Böckle“ am letzten Wagen an – und findet an der Endstation nur noch das Seil mit dem abgerissenen, baumelnden Kopf. Tripsdrill hat sich hier jedoch für die familienfreundliche Variante entschieden: Das „Böckle“ hält sich gut am letzten Waggon der Achterbahn fest und übersteht die Fahrt unbeschadet.

Skurril wirken gerade auf die ausländischen Gäste sicher auch die animierten Puppen beim Fensterln am Bauernhaus: Wer dort die Leiter hochklettert, muss mit einem frechen Spruch von der empörten Großmutter rechnen. Die beiden Amerikaner haben sich offenbar nicht auf die Leiter gewagt – sonst hätte es wohl auch eine dieser Figuren ins Tiktok-Video geschafft.

Tripsdrill: Start in die neue Saison

Öffnungszeiten

Der Erlebnispark Tripsdrill hat vom 1. April bis zum 5. November täglich geöffnet. Tickets sind sowohl online auf shop.tripsdrill.de als auch an den Kassen vor Ort erhältlich.

Preise

Tageskarten für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren gibt es ab 39 Euro, für Kinder (4-11 Jahre) sowie Senioren (60+) ab 35 Euro.