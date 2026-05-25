TikTok-Trend: Tae Bo erlebt ein Comeback

Verschwitzte Wohnzimmer, schnelle Kicks und Neonfarben: Tae Bo war in den 90ern ein Mega-Trend. Jetzt entdeckt eine neue Generation das intensive Cardio-Workout auf TikTok. Selbst der 70-jährige Erfinder Billy Blanks mischt fleißig mit.
Wer in den späten 90ern oder frühen 2000ern aufgewachsen ist, erinnert sich vermutlich noch an verschwitzte Wohnzimmer-Workouts, schnelle Kicks und die motivierenden Zurufe von Fitnessguru Billy Blanks. Sein legendäres "Tae Bo" erlebt derzeit ein überraschendes Revival - vor allem auf TikTok. Dort entdecken nicht nur Millennials ihre Nostalgie neu, sondern auch jüngere Generationen das intensive Ganzkörpertraining.