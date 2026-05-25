TikTok-Trend: Tae Bo erlebt ein Comeback

Verschwitzte Wohnzimmer, schnelle Kicks und Neonfarben: Tae Bo war in den 90ern ein Mega-Trend. Jetzt entdeckt eine neue Generation das intensive Cardio-Workout auf TikTok. Selbst der 70-jährige Erfinder Billy Blanks mischt fleißig mit.

Wer in den späten 90ern oder frühen 2000ern aufgewachsen ist, erinnert sich vermutlich noch an verschwitzte Wohnzimmer-Workouts, schnelle Kicks und die motivierenden Zurufe von Fitnessguru Billy Blanks. Sein legendäres "Tae Bo" erlebt derzeit ein überraschendes Revival - vor allem auf TikTok. Dort entdecken nicht nur Millennials ihre Nostalgie neu, sondern auch jüngere Generationen das intensive Ganzkörpertraining.

Das macht Tae Bo so besonders Auf TikTok häufen sich derzeit Videos von Nutzerinnen und Nutzern, die alte Tae-Bo-DVDs hervorkramen oder die klassischen Trainingsvideos auf YouTube nachmachen. Viele beschreiben das Workout als deutlich anstrengender als erwartet - gleichzeitig aber auch als überraschend motivierend und unterhaltsam.

Das Besondere an Tae Bo: Das Training kombiniert Elemente aus Taekwondo, Boxen und klassischem Cardio. Schnelle Punches, Kicks und dynamische Bewegungsabläufe sorgen für ein intensives Ausdauertraining, das gleichzeitig Kraft und Koordination fördert. Schon in den 90ern wurde das Konzept millionenfach verkauft und machte Billy Blanks weltweit berühmt.

Nostalgie trifft auf modernen Fitness-Trend

Der aktuelle Hype zeigt vor allem eines: Viele Menschen sehnen sich nach Fitnessformaten, die weniger perfekt und hochglanzpoliert wirken als moderne Social-Media-Workouts. Während moderne Fitness-Influencer oft auf minimalistische Studios und ästhetische Routinen setzen, beschreiben TikTok-User Tae Bo als "ehrlicher", energiegeladener und vor allem spaßiger.

Auch auf Reddit berichten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer davon, dass sie Tae Bo bereits im Sportunterricht oder gemeinsam mit ihren Eltern gemacht haben - und nun durch TikTok wieder darauf gestoßen sind. Viele feiern dabei nicht nur das Training selbst, sondern auch den unverwechselbaren 90er-Look mit Neonfarben, Spandex und VHS-Ästhetik.

Erfinder Billy Blanks ist selbst noch aktiv

Der inzwischen 70-jährige Billy Blanks scheint vom neuen Interesse an seinem Workout begeistert zu sein. Laut seiner offiziellen Webseite arbeitet er sogar an modernen Neuauflagen seiner Trainingsprogramme und ist weiterhin online aktiv. Auf TikTok teilt er ebenfalls fleißig Videos aus seinen Unterrichtsstunden.

Bereits 2024 erklärte Blanks in einem Interview, dass Tae Bo für ihn nie nur ein Trend gewesen sei, sondern ein "Lifestyle". Er wolle unterrichten, "bis er diese Erde verlässt".