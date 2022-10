Per Filzstift in ein anderes Universum

1 Neben „Videos, Lives und Musik“ verstecken sich auch absurde Trends in der Video-App. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk/IMAGO/Rüdiger Wölk

„Floor 74“ heißt die neue Challenge auf der Video App TikTok. Wer „F74“ auf sein Handgelenk schreibt, wird im Traum in ein Paralleluniversum transportiert. Was ist dran am bizarren Trend?















Link kopiert

„It’s corn!“ Der Mais-Remix mit 10 Millionen Likes entstand aus einem Interview mit dem siebenjährigen Tariq aus New York und ging auf der Video-Plattform TikTok viral. Wer bei dem Trend mitmachen wollte, kaufte Mais und drehte damit einen Clip. Weniger harmlos: Der neue Trend „F74“.

F74- oder Floor 74-Challenge

Die F74- oder Floor 74-Challenge stammt aus Japan und transportiert Videos zufolge User in ein Paralleluniversum. Vor dem Schlafengehen schreiben sich Nutzer mit einem roten Filzstift F74 auf die Innenseite des Handgelenks. Im Traum sollen sie einen dunklen langen Gang mit unzähligen Türen sehen und gruselige Stimmen hören. Nur eine Tür ist mit F74 beschriftet – wer sie nicht innerhalb von zehn Stunden findet, bleibt für immer im Paralleluniversum stecken und stirbt in der realen Welt. So weit die schaurige TikTok-Mär.

Vorsicht bei viralen Trends

„Ich will das auch ausprobieren“, lautet ein Kommentar unter einem von tausenden Challenge-Videos. Mit wachsender Popularität des bizarren Trends steigt auch der Drang, den roten Filzstift zu zücken. Während manche Trends hilfreiche Tipps liefern können, gelten andere als gefährlich. Erst Anfang September starb ein Teenager aus Schottland, nachdem er an der „Blackout Challenge“ teilgenommen hatte.

Bloßes Heischen nach Aufmerksamkeit?

„Liege im Krankenhaus, weil ich heute Nacht keinen Ausweg mehr aus dem Traum gefunden habe und ohnmächtig geworden bin“, schreibt eine Nutzerin unter ihr Video mit dem Titel: „Mache den F74-Trend“.

Viele User kündigen die Teilnahme an der Challenge an, melden sich tagelang nicht und sorgen bei anderen TikTokern für besorgte Kommentare wie: „Wach auf! Wir wollen nicht noch jemand verlieren.“ Trotzdem gibt es keinen Anhaltspunkt für die Authentizität der Challenge. Viele Nachahmer berichten, dass nichts passiert sei und der Trend lediglich für Aufmerksamkeit sorgen soll. „Wäre das echt, würde es längst in den Nachrichten kommen“, kommentiert ein TikToker.