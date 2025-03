Seit Jahren wird über Chiasamen diskutiert - Superfood oder überbewerteter Hype? Jetzt gehen sie auf TikTok wieder viral, doch nicht als Smoothie-Topping, sondern als glibberiges Getränk. Ein Glas Wasser, ein Spritzer Zitrone, ein Löffel Chiasamen - angeblich eine "innere Dusche" für den Körper.

In zahlreichen Videos auf der Plattform preisen Userinnen und User das Chiasamen-Wasser an. Es soll die Verdauung fördern und Heißhunger lindern, einige versprechen sogar Gewichtsverlust.

Lesen Sie auch

Was ist Chiasamen-Wasser?

Die Zubereitung ist simpel: Ein bis zwei Esslöffel Chiasamen in Wasser einrühren, 15 Minuten quellen lassen - fertig. Die Samen bilden eine geleeartige Masse, weshalb der Drink auch "Tadpole Water" (deutsch: Kaulquappen-Wasser) genannt wird. Für einen frischeren Geschmack kommt oft Zitronensaft dazu.

So gesund sind Chiasamen

TikTok-Nutzer schwören darauf: Chiasamen-Wasser soll die Verdauung fördern, Heißhunger bremsen und beim Abnehmen helfen. Und tatsächlich - Chiasamen sind reich an Ballaststoffen, Omega-3-Fettsäuren, Eiweiß und Mineralstoffen wie Kalzium, Phosphor und Magnesium. Diese Nährstoffe unterstützen die Verdauung, sorgen für ein längeres Sättigungsgefühl und wirken positiv auf die Herzgesundheit.

Laut Ernährungsberaterin Amanda Lynett ist der Nährwert von Chiasamen unbestritten. Wie sie der "New York Times" erklärt, sei es aber nicht notwendig, die Samen extra in Wasser quellen zu lassen. Auch in Joghurt oder mit Haferflocken, als Chia-Pudding, in Smoothies oder Gebäck wirken sie.

Zwei Esslöffel Chiasamen enthalten etwa 10 Gramm Ballaststoffe - das ist rund ein Drittel der von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen Mindestmenge von 30 Gramm am Tag. Chiasamen können daher durchaus bei der Verdauung helfen und Verstopfungen lindern: Sie enthalten lösliche und unlösliche Ballaststoffe - erstere können den Stuhl weicher machen, letztere verleihen ihm mehr Volumen und erleichtern so den Stuhlgang.

Hilft Chiasamen-Wasser beim Abnehmen?

Einige TikToker behaupten, sie hätten mit Chiasamen-Wasser in wenigen Tagen mehrere Kilos verloren. Möglich, sagt Gastroenterologin Dr. Sophie Balzora - aber meist nur durch Wasserverlust. Langfristig könnte der Drink jedoch beim Abnehmen helfen: Die aufgequollenen Samen sättigen und könnten so die Kalorienaufnahme verringern, sagte die Medizinerin der "New York Times".

Allerdings gibt es eine wichtige Regel: Chiasamen immer ausreichend quellen lassen! Sie können das 27-Fache ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen. Werden sie trocken verzehrt, quellen sie erst im Magen auf - das kann zu Krämpfen oder Blähungen führen. In extremen Fällen drohen sogar ernsthafte Verstopfungen.

Fazit: Gesund, aber keine Wunderwaffe

Chiasamen sind gesund, keine Frage. Doch ob als Wasserdrink oder im Müsli - ihre Wirkung bleibt gleich. Wer mit Chiasamen-Wasser schlanker oder gesünder werden will, sollte keine Wunder erwarten. Eine ausgewogene Ernährung und Bewegung bleiben der Schlüssel.