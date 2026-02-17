Tiktok-Star unter den Opfern: Kinder sexuell missbraucht - Haftstrafe für Tanztrainer

1 Vor dem Landgericht in Bremen ist ein Tanztrainer wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu einer Haftstrafe verurteilt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Boris Breytman

Sexueller Missbrauch in einer Tanzschule: Ein Trainer muss jahrelang ins Gefängnis. Details zum Urteil erfährt die Öffentlichkeit allerdings nicht.











Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen ist ein 35-jähriger Tanztrainer vor dem Landgericht Bremen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann während seiner Tätigkeit als Trainer in einer Bremerhavener Tanzschule von 2009 bis 2022 an Jungen sexuelle Handlungen ausführte und solche an sich vornehmen ließ. Sie verurteilte den Deutschen wegen sexuellen Missbrauchs und schweren sexuellen Missbrauchs in zahlreichen Fällen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Revision ist möglich.