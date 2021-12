1 Frank Buschmann würdigt verstorbenen TikTok-Star "Lissi" Krömer. Foto: imago/Eventpress

"Oma & Enkel"-Star Lisbeth Krömer ist gestorben. Nun sprechen ihrem Enkel viele bekannte Promis ihr Mitgefühl aus.















Der Fernsehmoderator Frank Buschmann (57) hat den mit 93 Jahren verstorbenen TikTok-Star Lisbeth "Lissi" Krömer auf Instagram gewürdigt. Dafür teilte er ein Bild von dem Buch "Mir doch woschd: Omas Rezept zum Glücklichsein", das ihr Enkelsohn Christian Krömer (25) und sie gemeinsam veröffentlichten. Dazu schrieb er: "Euer Verhältnis und Eure Bindung hat mich von Beginn an fasziniert! Ihr zwei wart miteinander so herrlich anders als man es heute meist erlebt" und fügte Herzchen-Emojis an. "Oma Lissi" sei jetzt nicht mehr hier, aber er sei sich sicher, dass solche Menschen in den Herzen anderer weiterleben. Zudem wünsche er ihrem Enkelsohn und seiner Familie viel Kraft.

Buschmann moderiert die RTL-Show "Ninja Warrior", in der Krömers Enkelsohn 2020 antrat. Auch die in den sozialen Medien bekannte Oma hatte dort ihren Auftritt.

Weitere Stars zeigen Mitgefühl

Viele Stars ließen es sich nicht nehmen, ihr tiefes Mitgefühl auszudrücken. Zahlreiche Promis kommentierten jenes Video, in dem Lisbeths Enkelsohn die traurige Nachricht verkündete.

So schrieb Schauspielerin Veronica Ferres (56): "Lieber Christian, ich denke ganz fest an Dich. Ganz viel Kraft für Dich jetzt und Deine Familie. Deiner Omi habe ich viele wunderbare Momente zu verdanken. Sie war eine ganz besonders tolle Frau. Ich habe meine Oma nie kennengelernt. Meine Mutter ist seit 21 Jahren ein Engel und wird jetzt mit ihr eine gute Zeit da oben haben."

Auch die YouTuberin Saliha "Sally" Özcan (33) hat folgenden Kommentar geteilt: "Mein herzliches Beileid ihr Lieben" und mit einem traurigen Emoji und einem gebrochenen Herzen versehen. TV-Moderatorin Paula Lambert (47) kommentierte: "Das tut mir sehr leid, lieber Christian." Der "AWZ"-Schauspieler Stefan Bockelmann (45) gab sein Mitgefühl so bekannt: "Mein herzliches Beileid. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit."

Oma und Enkel als TikTok-Stars

Die Oma und ihr Enkelsohn hatten mit ihren Videos aus dem gemeinsamen Alltag die Plattform TikTok erobert. Für ihre Clips, die sie bei Unterhaltungen, beim Kochen oder kleinen Ausflügen zeigten, kassierten sie fast 30 Millionen Aufrufe und hatten eine Million Abonnenten.