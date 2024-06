1 Der Göppinger Buchhändler Ralph Schöllkopf betreibt die Göppinger Barbarossa-Buchhandlung seit mehr als 20 Jahren. Foto: Staufenpress

Die globale Video-Community Tiktok bestimmt Büchertrends. Das freut den Göppinger Buchhändler Ralph Schöllkopf. Für die Leselust der Jugend hat er mehrere Regale freigeräumt.











Ralph Schöllkopf steht vor dem „Booktok“-Regal der Barbarossa-Buchhandlung in Göppingen. Der Buchhändler deutet auf die vielen bunten Bücher auf dem Regal. Die Cover sind alle kunstvoll gestaltet. Ein Buch ziert ein antiker Schlüssel, umrankt von violetten Blumen. Selbst die sonst weißen Papierseiten sind an den Rändern bedruckt, sodass alle Seiten zusammen aussehen wie eine lila-bunte Blumenwiese. Diese eingefärbten Seiten, Farbschnitt genannt, haben alle Bücher, mal in Rot, mal in Schwarz, mal mit aufgedruckten Briefen.