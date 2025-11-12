TikTok-Beziehungstest: Was hat es mit der Bird Theory auf sich?

"Schau mal, ein Vogel!" - ein banaler Satz, der auf TikTok gerade zum viralen Beziehungstest wird. Die sogenannte "Bird Theory" soll zeigen, wie aufmerksam und verbunden Partner miteinander sind. Wie aussagekräftig ist dieser "Test" wirklich?
"Schau mal, ein Vogel!": Was klingt wie eine beiläufige Bemerkung, wird auf TikTok gerade zum viralen Liebestest. Die sogenannte "Bird Theory" soll zeigen, wie aufmerksam Partner füreinander sind. Der Test funktioniert ganz simpel: Man sagt seinem Partner etwas wie "Ich habe heute einen Vogel gesehen!" oder "Schau mal, ein Vogel!". Wer reagiert, gilt als interessiert und verbunden - wer abwinkt, fällt durch. Was banal klingt, berührt einen zentralen Punkt in der Beziehungspsychologie.