TikTok Awards 2025: Die kreativsten Stimmen des Jahres

Große Bühne für die erfolgreichsten TikTok-Stars: In Berlin wurden die TikTok Awards 2025 verliehen. @fabianrashagai23 gewann als "Creator of the Year", das Duo Aymen & Amo als "Artist of the Year". Rund 6,1 Millionen Stimmen wurden abgegeben - so viele wie nie zuvor.
Die deutsche TikTok-Community hat entschieden: Am Dienstagabend wurden in Berlin die TikTok Awards 2025 verliehen. Ausgezeichnet wurden die zehn kreativsten, relevantesten und wirkungsvollsten Stimmen der Plattform. Moderiert wurde der Abend von TV-Journalistin Aminata Belli, unter anderem bekannt aus dem Talk-Format "deep und deutlich" von NDR und funk. Für musikalische Highlights sorgten Rapperin Kauta und Mark Forster.