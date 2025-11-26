TikTok Awards 2025: Die kreativsten Stimmen des Jahres

Große Bühne für die erfolgreichsten TikTok-Stars: In Berlin wurden die TikTok Awards 2025 verliehen. @fabianrashagai23 gewann als "Creator of the Year", das Duo Aymen & Amo als "Artist of the Year". Rund 6,1 Millionen Stimmen wurden abgegeben - so viele wie nie zuvor.

Die deutsche TikTok-Community hat entschieden: Am Dienstagabend wurden in Berlin die TikTok Awards 2025 verliehen. Ausgezeichnet wurden die zehn kreativsten, relevantesten und wirkungsvollsten Stimmen der Plattform. Moderiert wurde der Abend von TV-Journalistin Aminata Belli, unter anderem bekannt aus dem Talk-Format "deep und deutlich" von NDR und funk. Für musikalische Highlights sorgten Rapperin Kauta und Mark Forster.

Vom 3. bis 16. November konnten Nutzer täglich in der TikTok-App für ihre Favoriten abstimmen. Insgesamt wurden 6,1 Millionen Stimmen abgegeben - mehr als im Vorjahr. Über 40 Creators und Creatorinnen, Künstlerinnen und Künstler und Videos schafften es auf die Shortlist in zehn Kategorien.

Fabian Rashagai ist "Creator of the Year"

Die wichtigste Auszeichnung des Abends ging an @fabianrashagai23: Er wurde zum "Creator of the Year" gekürt. Gewürdigt wurden seine "kreativen, humorvollen und inspirierenden Videos" und seine "starke Präsenz und die große Reichweite, die er auf TikTok erzielt".

Als "Video of the Year" wurde "Adrian rettet Leben: Stammzellenspende" von @levihallo ausgezeichnet. Der bewegende Clip zeigt, wie Adrian durch eine Stammzellenspende einem Menschen das Leben rettet. Das Video erreichte über 815.000 Aufrufe und motivierte viele Menschen, sich als potenzielle Spender registrieren zu lassen.

Aymen & Amo dominieren als Künstler

Den Award für "Artist of the Year" holten sich Aymen & Amo. Das Duo dominierte 2025 die TikTok Feeds. Ihre Tracks wurden von unzähligen Creators in immer neuen Formen gemixt. "Mit ihrer starken Community-Bindung und einer spürbaren Nähe zur Plattform haben Aymen & Amo 2025 den TikTok Sound geprägt wie kaum ein anderer Act", heißt es in der Begründung. Durchgesetzt haben sie sich gegen prominente Konkurrenz, darunter Tokio Hotel und Nina Chuba.

Als "Voice for Change" wurde @hamibees ausgezeichnet. "Ihr Engagement für mentale Gesundheit, Diversität und ihr politisches Engagement macht sie zu einer wichtigen Stimme auf der Plattform." Der Schweizer @jonthan.b gewann als "Storyteller of the Year" mit seinen Comedy-Videos und talentierten Imitationen.

Von Sport bis Bildung: Weitere Preisträger

In der Kategorie "Sports Creator of the Year" überzeugte @paula.enx mit ihren Einblicken in ihren Trainingsalltag als leidenschaftliche Läuferin. @kikiskitchen wurde "Food Creator of the Year" für ihre vielseitigen und kreativen Rezepte mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Weitere Auszeichnungen gingen an @morethangossip ("Entertainment Creator of the Year"), @vinqcent ("Education Creator of the Year") und @mervegsteuer, die als "Rising Star of the Year" ihren Durchbruch feierte.

Zum ersten Mal wurde die Verleihung auf @TikTok_Deutschland gestreamt und war dank der Partnerschaft mit Joyn, Sponsor der Kategorie "Entertainment Creator of the Year", auch live verfügbar.