Mit „It’s harder than you think“ wird die TikTok-Challenge mit dem simplen Titel „12345678“ oft angekündigt. Was dahintersteckt und wie er funktioniert, erfahren Sie hier.

Die Number Challenge 12345678 auf TikTok geht gerade in etlichen Sprachen viral. Wer so ein Video zum ersten Mal sieht, versteht vielleicht nicht sofort, worum es geht. Dabei ist der Trend schnell erklärt.

So funktioniert die 12345678-Challenge

Bei der Number Challenge zählt man zunächst die Zahlen von 1 bis 8 auf. In der nächsten Runde zählt man von 2 bis 8, dann von 3 bis 8 und so weiter, bis nur noch die 8 übrig bleibt. Die 8 wird wiederholt und anschließend die Zahlenreihenfolge andersherum wieder vervollständigt. Also 78, 678, 5678 und so weiter, bis man wieder bei der vollständigen Abfolge angelangt. In Zahlen ausgedrückt sieht das so aus:

12345678

2345678

345678

45678

5678

678

78

8

8

78

678

5678

45678

345678

2345678

12345678

Viele TikToker nehmen sich die Abfolge als Gedankenstütze zur Hand. Die Herausforderung liegt jedoch darin, die Zahlenreihen ohne Hilfe vollständig aufzusagen. Deswegen wird die Challenge auch oft mit „harder than you think“ betitelt.