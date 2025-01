1 Das Verbot in den USA ist vorerst aufgeschoben. Foto: Algi Febri Sugita / shutterstock.com

Am vergangenen Samstag hörte TikTok bei den Nutzern in den USA auf zu funktionieren. Nun ist die Plattform wieder online. Warum? Und bleibt es dabei?











Unter der Biden-Regierung wurde im April 2024 ein Gesetz verabschiedet, das TikTok dazu zwang, das US-Geschäft an ein amerikanisches Unternehmen zu verkaufen. Andernfalls drohte der App das Aus in den USA, da man befürchtete, dass TikToks Muttergesellschaft ByteDance Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergeben könnte. Die Frist für den Verkauf endete am 19. Januar 2025. Aus diesem Grund stellte TikTok die App in der Nacht zuvor vorsorglich ein. Doch bereits gestern Abend wurde sie wieder online genommen.