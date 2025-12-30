Tiger Woods wird 50: Sein privates Glück mit der Trump-Ex

Golf-Legende Tiger Woods wird 50 Jahre alt. Sein Leben ist eine seltene Kombination aus frühen Triumphen, radikalen Abstürzen und immer neuen Versuchen, Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. Nach Jahren der privaten Fremdgeh-Skandale genießt er sein Glück mit der Ex von Trump Junior.
Am 30. Dezember feiert Golf-Legende Tiger Woods seinen 50. Geburtstag. Wie kaum ein anderer Athlet steht er für extremes Talent, totale Vermarktung, durchschlagende Erfolge - aber auch für einen spektakulären Fall. Der Jahrhundert-Golfer begann einst als unantastbares Wunderkind. Sportlich und finanziell erreichte er anschließend ungekannte Höhen. Privat durchlebte er Tiefpunkte, die sein perfektes Bild in Sekunden zerstörten. Wenige Sportler faszinieren die Welt so wie er. Und keiner wurde öffentlich so zerlegt. Mit 50 blickt Woods auf seinen gelungenen Neuanfang und auf privates Glück mit einer Frau aus dem bekanntesten Polit-Clan der Welt.