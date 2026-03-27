Golfstar Tiger Woods soll einen Unfall gehabt haben, berichten US-Medien. Ein Auto überschlägt sich demnach in Florida. Vieles ist unklar. Zuletzt arbeitet Woods an seinem Comeback.
– US-Golfstar Tiger Woods ist laut US-Medienberichten in einen Autounfall verwickelt worden. Das Fahrzeug überschlug sich am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Stadt Jupiter Island im Bundesstaat Florida, wie unter anderem ABC News und NBC News unter Berufung auf das örtliche Sheriff-Büro berichteten. Zum Gesundheitszustand von Woods gab es zunächst keine Informationen. Einem Bericht von West Palm Beach TV zufolge soll Sheriff John Budensiek um 22.00 Uhr (17.00 Uhr Ortszeit) ein Statement abgeben.