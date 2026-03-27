Tiger Woods: Drogenverdacht – US-Golfstar nach Unfall festgenommen

Gefängnis-Ärger statt Comeback: Golfstar Tiger Woods hat einen Autounfall. Alkohol ist nach Behördenangaben nicht im Spiel – allerdings gibt es einen anderen Verdacht.
US-Golfstar Tiger Woods ist nach einem Autounfall in den USA wegen Drogenverdachts festgenommen worden. Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt, sagte John Budensiek vom Martin County Sheriff’s Office in Florida bei einer Pressekonferenz. Einen Urintest habe Woods aber nicht machen wollen. Die Ermittler vermuten, dass er „irgendein Medikament oder eine Droge“ zu sich genommen habe.