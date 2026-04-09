Tiger Woods: Anklage gegen Golflegende wegen Trunkenheit am Steuer

Nach seinem Unfall im März ist Golflegende Tiger Woods nun offiziell wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss angeklagt worden.

Tiger Woods (50) muss vor Gericht. Die Golflegende ist offiziell wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss angeklagt worden - eine direkte Folge des Unfalls, der sich am 27. März im US-Bundesstaat Florida ereignete. Laut dem Promiportal "TMZ" wurden zwei Anklagepunkte erhoben: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie die Weigerung, einen Atem- oder Urintest zu absolvieren. Beide Vorwürfe gelten als Straftaten mittlerer Schwere.

Der Unfall selbst hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Woods war mit seinem Range Rover eine Straße entlanggefahren, hatte ein anderes Fahrzeug mit Anhänger überholt und dabei gestreift, woraufhin sich sein Wagen überschlug. Verletzt wurde niemand. Als Beamte am Unfallort eintrafen, soll Woods "lethargisch" gewirkt haben. Polizisten beschrieben zudem "schwere Anzeichen von Beeinträchtigung" und notierten gerötete Augen. In seiner linken Hosentasche fanden sie zwei Pillen, angeblich ein starkes Schmerzmittel mit dem Wirkstoff Hydrocodon.

Atemtest negativ, Urintest verweigert

Beim Atemalkoholtest schlug das Gerät laut Medienberichten nicht an. Den anschließenden Urintest im Gefängnis verweigerte Woods jedoch - ein Umstand, der nun als eigener Anklagepunkt geführt wird. Noch am selben Tag wurde er gegen Kaution entlassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Woods mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Bereits 2017 wurde er in Florida angehalten und festgenommen, damals wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer, obwohl kein Alkohol im Spiel war, sondern eine Mischung aus verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Rückzug und Behandlung

Woods selbst hatte kurz nach dem neuesten Unfall über seinen Account auf der Plattform X Stellung bezogen. "Ich kenne und verstehe den Ernst der Situation, in der ich mich heute befinde", schrieb er. Er werde sich für eine gewisse Zeit zurückziehen, um sich in Behandlung zu begeben und seiner Gesundheit Priorität einzuräumen.

"Ich bin entschlossen, mir die Zeit zu nehmen, die ich brauche, um in einem gesünderen, stärkeren und fokussierteren Zustand zurückzukehren - persönlich wie beruflich", hieß es weiter. Zudem bat er ausdrücklich um Privatsphäre für sich, seine Familie und seine Liebsten.

Golf-Schwergewicht auf wackligem Fundament

Woods, einer der erfolgreichsten Golfspieler aller Zeiten, kämpft seit Jahren mit körperlichen und privaten Rückschlägen. Mehrere Rückenoperationen, ein schwerer Autounfall im Jahr 2021 - bereits damals war er mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und musste monatelang im Krankenhaus behandelt werden - und zuletzt anhaltende gesundheitliche Probleme hatten seine aktive Karriere immer wieder unterbrochen.