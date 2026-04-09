Tiger Woods: Anklage gegen Golflegende wegen Trunkenheit am Steuer

Nach seinem Unfall im März ist Golflegende Tiger Woods nun offiziell wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss angeklagt worden.
Tiger Woods (50) muss vor Gericht. Die Golflegende ist offiziell wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss angeklagt worden - eine direkte Folge des Unfalls, der sich am 27. März im US-Bundesstaat Florida ereignete. Laut dem Promiportal "TMZ" wurden zwei Anklagepunkte erhoben: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie die Weigerung, einen Atem- oder Urintest zu absolvieren. Beide Vorwürfe gelten als Straftaten mittlerer Schwere.