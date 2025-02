Tiertransport von Portugal in die Schweiz: Zoll entdeckt Welpe in Wäschekorb – Decken voller Urin und Kot

1 Die Zöllner fanden den Welpen in einem Wäschekorb am Ende der unbeheizten Ladefläche eines Kleintransporters. Foto: Hauptzollamt Singen

Zöllner des Hauptzollamts Singen finden am Montag einen Welpen auf der unbeheizten Ladefläche eines Kleintransporters. Der Yorkshire Terrier ist in keinem guten Zustand.











Zöllner des Hauptzollamts Singen haben am Montag einen tierischen Fund gemacht. Wie der Zoll mitteilt, fanden die Zöllner in Döggingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Yorkshire Terrier Welpen auf der unbeheizten Ladefläche eines in der Schweiz zugelassenen Kleintransporters. Der 63-jährige portugiesische Fahrer gab demnach gegenüber den Kontrollbeamten an, das Tier von Portugal in die Schweiz liefern zu wollen.