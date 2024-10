Tiertrainerin aus Remshalden: Border Collie Jim macht schon wieder einen großen Fund

Der Border Collie Jim ist ein richtiger Glückspilz. Wobei, dank seiner Ausbildung und seiner guten Spürnase kann man nicht nur von Glück sprechen. Der fünfjährige Hund von Tiertrainerin Sandra Bäder aus Remshalden hat jüngst einen ungewöhnlichen Fund gemacht. „Wir waren Gassi, plötzlich hat Jim seinen Kopf ins Gebüsch gestreckt“, erzählt die 37-jährige Bäder. Da an jener Stelle ab und zu Katzen unterwegs sind, wunderte sie sich erst einmal nicht weiter, doch der Hund blieb beharrlich und zeigte etwas an. Da sah Bäder nach – und entdeckte unter dem Busch eine Tasche. „Es war so ein lederner Bauchbeutel. Das Portemonnaie war noch darin, das Geld hatte allerdings schon jemand herausgenommen“, so die Remshaldenerin.

Das Handy befindet sich noch in der gestohlenen Tasche

Jim am Fundort der Tasche. Foto: privat

Und noch etwas war noch in der Tasche: Ein Handy mit sechs Prozent Akku – entsperrt. Bäder fackelte nicht lange, sondern wählte eine Nummer, die zuletzt oft versucht hatte, das Handy aus der Tasche zu erreichen. „Wie sich herausstellte, wohnte die Besitzerin der Tasche gar nicht weit von uns.“ Allerdings war die Tasche an einer anderen Stelle verloren gegangen. „Ich vermute deswegen, dass jemand sie gefunden hat, das Geld herausnahm und sie dann ein Stück weiter ins Gebüsch geworfen hat“, sagt Bäder. Warum sich das Handy noch in der Tasche befand, darüber kann sie nur rätseln.

Auch wenn das Bargeld offensichtlich gestohlen worden war: Karten und Dokumente waren immerhin noch im Geldbeutel und der Besitzerin hat die Spürnase damit einiges an Ärger und Behördengängen erspart. Die Frau nahm ihr gerettetes Eigentum glücklich in Empfang und fragte bei Bäder an, wie sie sich bei Jim revanchieren könne. „Ich meinte, er würde sich über ein Pärchen Saiten freuen – kurz darauf kam ein Paket mit zehn oder zwölf Paar an. Wir haben dann mitgegessen“, sagt Bäder und lacht.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Border Collie mit seiner Spürnase einem Menschen hilft. Im vergangenen Jahr unterstützte Bäder mit ihrem Hund eine Frau, die verzweifelt auf einer Wiese einen verlorenen Schlüsselbund suchte. Nach einer kurzen Duftprobe an der Hand der Schlüsselbesitzerin hatte Jim den Schlüsselbund bald wiedergefunden. Dass Jim seine Spürnase so gezielt einsetzen kann, ist kein Wunder: Sandra Bäder hat seit 2021 hauptberuflich eine Hundeschule. „Er ist es gewohnt, belohnt zu werden, wenn er Gegenstände von Menschen findet“, sagt Bäder.

Jim hat zudem Erfahrungen im Mantrailing, also dem Aufspüren von Personen. Bäder nimmt mit ihm auch an Turnieren in der Hundesportart Rallye Obedience teil – und hat dort schon einige Erfolge eingefahren.