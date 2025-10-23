In Ostdeutschland sind bereits zahlreiche Kraniche verendet. Nun werden zunehmend Fälle auch in anderen Bundesländern gemeldet. In Baden-Württemberg war das Virus länger kein Problem. Bis jetzt.
Stuttgart - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis rund 15 000 Tiere getötet werden. Das nachgewiesene Virus war zuvor durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigt worden, wie das Landwirtschaftsministerium in Stuttgart mitteilte.