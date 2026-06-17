Tierschutz in Stuttgart: Zerquetscht oder erschöpft – Fische im Neckar sterben leise und unsichtbar

Viele Fische geraten in Turbinen oder bleiben am Rechen hängen. Besonders beim Aal ist die Lage dramatisch. Lösungen gegen den massenhaften Tod? Am Neckar in Stuttgart schwierig.
Es ist ein lautloser und unsichtbarer Tod, den unzählige Fische in den Kraftwerken entlang des Neckars erleiden: Sie werden in den Turbinen zerquetscht oder sterben vor Erschöpfung an den vorgeschalteten Rechen, weil sie dem Wassersog nicht mehr entkommen können. Das alles passiert seit Jahrzehnten, und doch haben die meisten Menschen noch nie davon gehört. Und leider verändert sich zumindest am Neckar auch wenig, da dort technische Lösungen besonders schwierig und teuer sind.