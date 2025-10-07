Tierschutz in Freiberg am Neckar: Neuer Verein will Straßenhunde vor der Tötung retten

Rescute e. V. aus Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) vermittelt herrenlose Hunde aus Ungarn nach Deutschland. In ihrer Heimat drohe den Vierbeinern oft ein schlimmes Schicksal.
Sie heißen Figo, Yellina oder Zorro. Und auf den Fotos, durch die man sich auf der Homepage des neuen Freiberger Tierschutzvereins Rescute scrollen kann, sehen sie alle ziemlich drollig aus. Aber die Hunde auf den Schnappschüssen eint auch, dass es das Leben bislang nicht gut mit ihnen gemeint hat. Die Vierbeiner haben sich in Ungarn auf der Straße durchschlagen müssen. Ihnen drohte zudem teilweise ein übles Schicksal. Die herrenlosen Tiere würden eingefangen und landeten dann im schlimmsten Fall in Tötungsstationen, sagt Yara Moteirek. Sie und Jeannine Ficht wollten dem nicht mehr tatenlos zuschauen – und hoben im April Rescute aus der Taufe.