Tierschutz in Australien: Koala-Knuddeln verboten: Welche Regeln gelten in Down Under?

Koala-Knuddeln verboten: Welche Regeln gelten in Down Under?

4 Koalas schlafen rund 20 Stunden am Tag. (Archivbild) Foto: Carola Frentzen/dpa

Koala-Kuscheln gilt als Touristenmagnet. Schon Barack Obama und Taylor Swift haben im Lone Pine Koala Sanctuary Beuteltiere im Arm gehalten. Damit ist nun Schluss - aber noch nicht überall.











Link kopiert



Brisbane - Einmal einen Koala im Arm halten, seine Pfoten auf der Schulter spüren und in seine niedlichen Knopfaugen blicken - für so manchen Touristen ist das ein langgehegter Traum. Was viele vor ihrer Australien-Reise nicht wissen: In den meisten Bundesstaaten ist es längst nicht mehr erlaubt, mit den possierlichen Beuteltieren zu kuscheln. Ein bekanntes Schutzzentrum in Brisbane hat sich dem Verbot nun angeschlossen und damit neue Diskussionen ausgelöst.