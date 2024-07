Tierschutz: Australier retten Buckelwal aus Netz - nun droht Geldstrafe

1 Wale aus Netzen zu retten, kann in Australien teuer werden. Foto: Jose Jacome/epa efe/dpa

Wale zu retten kann gefährlich sein - und in Australien auch teuer. Vier jungen Leuten droht in Queensland eine Strafe, weil sie nicht auf ein Expertenteam gewartet haben.











Link kopiert



Brisbane - In Australien hat eine Gruppe junger Leute einen Buckelwal vor dem Ertrinken gerettet - und riskiert deshalb jetzt rechtliche Konsequenzen samt einer saftigen Geldstrafe. Der Wal hatte sich am Montag vor dem Marcoola Beach im tropischen Bundesstaat Queensland so sehr in einem Hainetz verfangen, dass er sich kaum noch bewegen konnte.