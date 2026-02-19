Tierschutz: 32 tote Geckos bei Halter in Bayern gefunden

Gruseliger Fund: Behörenmitarbeiter entdecken bei einem Tierhalter 32 tote Geckos. Die Reptilien waren qualvoll verendet.
Haßberge - Bei einem Reptilienhalter in Unterfranken haben Mitarbeiter des Veterinäramtes 96 Geckos gefunden - 32 der Tiere waren bereits verendet. Die Reptilien seien ersten Erkenntnissen nach verhungert und verdurstet, teilte das Landratsamt Haßberge mit. Die Haltungsumstände seien "unerträglich" und "grob tierschutzwidrig" gewesen, da die spezifischen Bedürfnisse der Tiere nicht berücksichtigt worden seien.