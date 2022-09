1 Die an unbekanntem Ort ausgebüxte Schlange entpuppt sich als Königspython. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Eine größere Schlange, zu deren Rettung die Remsecker Feuerwehr am Dienstabend ausgerückt ist, hat sich als Königspython entpuppt und wurde wohlbehalten eingefangen.















Link kopiert

Die Feuerwehr Remseck wurde am Dienstagabend zu einer recht speziellen Tierrettung in den Stadtteil Neckarrems in die Mühläckerstraße alarmiert. Dort war eine durch die Straßen kriechende gelb-weiße, gut einen Meter lange Schlange entdeckt worden. Vor Ort stellte sich laut dem Bericht der Tierretter heraus, dass es sich um eine Königspython handelte. Die Schlange wurde mit Hilfe eines sogenannten Dunghakens vorsichtig eingefangen, berichtet Remsecks Feuerwehrkommandant Ingo Schieck und in einer Transportbox wohlbehalten an die Tierschutzbehörde übergeben.

Das Tier war wohl schon länger unterwegs

Die Tierrettung Unterland hat das Tier noch gestern Abend in einer vorläufigen Pflegestelle untergebracht. Der Besitzer hat sich bisher noch nicht gemeldet. Nach ersten Untersuchungen des geretteten Tiers gehen die Schlangenexperten davon aus, dass die Königspython bereits seit längerer Zeit auf freiem Fuß unterwegs ist. Davon zeugen offenbar verschiedene Blessuren und der wenig gepflegte und unterernährte Gesamtzustand der Schlange.

Feuerwehr mit vier Wagen im Einsatz

Die Remsecker Feuerwehr, die ansonsten bei Schlangenrettungen eher Kreuzottern oder Ringelnattern einfängt, ist beim Königpythonfang mit vier Fahrzeugen und insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort gewesen.