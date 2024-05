Tierrettung in Ditzingen

1 Igel in Zwangslage: Die Ditzinger Feuerwehr hat das in einem Zaun eingeklemmte Tier am Mittwoch befreit. Foto: Feuerwehr Ditzingen

Ein Spaziergänger ruft am Mittwochnachmittag die Feuerwehr. Er hat in der Ditzinger Glemsaue einen Igel entdeckt, der sich in einem Zaun verfangen hatte.











Link kopiert



Als Sprecher der Ditzinger Feuerwehr informiert der Abteilungskommandant Andreas Häcker unsere Zeitung per E-Mail regelmäßig über Einsätze. Der Betreff der jüngsten Nachricht lautet: „Happy End bei Igelrettung in der Glemsaue“. Den Einsatz am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr schickte Andreas Häcker als Gedicht, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.